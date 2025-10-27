Sheffield food hygiene round-up: Dozens of restaurants handed new hygiene ratings
Every establishment that sells food is forced to hold regular inspections that can ascertain the quality of hygiene across the business.
These ratings, completed by the Food Standards Agency (FSA), are broken into three categories; hygienic food handling, the cleanliness and condition of facilities and the management of food safety.
Based on these categories, an overall score is given ranging from zero to five.
Dozens of these ratings have been handed out over the past couple of months, so The Star has collated all the results to make a comprehensive list of Sheffield’s food hygiene scores.
Rated 5
Brook Coffee Rooms at 1 Brooklands Avenue, received the top rating on September 29.
Courtside At Hillsborough Hillsborough Park, Penistone Road, Owlerton, was rated five on September 29.
Indulge Desserts at 93 Firth Park Road, received a five-out-of-five rating on September 24.
Brigantia Learning Trust Ltd at Longley Park Sixth Form College, Horninglow Road, got top marks on September 18.
The Paddock Coffee Shop at Quicksaw Farm, Fulwood Lane, was handed a rating of five on September 18.
Wokxpress at 217-219 London Road, was rated five on September 18.
The Wave Kitchen at 2 Whitham Road, took a top rating on September 16.
Sportsman at 57 Benty Lane, rated five on September 12.
The Francis Newton at 7 Clarkehouse Road, handed a rating of five on September 12.
Cafe Local at 2 - 5 Platform Midland Station, Sheaf Street, given a five-out-of-five rating on September 11.
Extra Life Gaming Lounge at 24 Commercial Street rated five on September 11.
Joni at Abbeydale Industrial Hamlet, Abbeydale Road South, rated five on September 11.
Kollective Coffee and Kitchen at 2-4 Nether Edge Road, rated five on September 11.
Marks & Spencer plc at 19 Fargate, handed top rating on September 11.
Mecca Bingo Club at Mecca Bingo, Flat Street, rated five on September 11.
Miller & Carter at 51-55 Surrey Street, rated five on September 11.
Odeon Cinema at 45-47 Arundel Gate, given rating of five on September 11.
The Dore Bar & Grill Restaurant at 36 Church Lane, Dore, Sheffield; rated on September 11.
The Howard at 57 Howard Street, rated five on September 11.
The Shelter at Whirlowbrook, Ecclesall Road South, rated five on September 11.
The White Hart at 27 Greenhill Main Road, rated five on September 11.
Instabul Restaurant at 152-154 West Street, City Centre, rated five on September 10.
Pieminister Limited at Unit 2, 67 Division Street, rated five on September 10.
Starbucks at 4 Fargate, rated fiveon September 10.
Steam Yard at Units 1 And 2 Aberdeen Court, 95-97 Division Street, rated five on September 10.
Hungry Buddha Street Food at The Moor Market, 77 The Moor, rated five on September 3.
Cosy Joes at 173-179 West Street, City Centre, rated five on September 22.
Frog and Parrot at 94 Division Street, rated five on September 10.
Not Open Dont Come Ltd at First Floor Unit 20, Orchard Square, rated five on September 5.
Sanam Kebabish at 667 Staniforth Road, rated five on September 30.
Yorkshire Curries at 101 Lound Road, handed a top rating of five on September 30.
T & G Sandwich Shop at 182 City Road, rated five-out-of-five on September 29.
Ranmoor Friery at 360 Fulwood Road, rated five on September 17.
Greggs of Yorkshire at 21 Market Place, City Centre, rated five on September 10.
Greggs of Yorkshire at 6 Fargate, rated five on September 10.
Rated 4
Jaflong Indian Restaurant and Takeaway, a restaurant, cafe or canteen at 182 Northfield Road was handed a four-out-of-five rating after assessment on September 18.
Hallamshire Golf Club at Redmires Road was rated four on September 16.
Made Matcha at 436 Ecclesall Road was given a four-out-of-five rating on September 16.
Rising Sun Inn at Rising Sun, 471 Fulwood Road, was rated four on September 16
Jimmy's Kitchen, a restaurant, cafe or canteen at 270 Glossop Road, Sheffield was handed a four-out-of-five rating after an assessment on September 11.
Juice World, a takeaway at Spartan House, 20 Carlisle Street, Sheffield was given a score of four on September 11.
7 Grills at 359-361 Ecclesall Road, was rated four on September 10.
Cubana at Unit 4, Leopold Square, was handed a rating of four-out-of-five on September 10.
Hollis Kitchen, a restaurant, cafe or canteen at 8 Garden Street, Sheffield was handed a four-out-of-five rating after assessment on September 9.
Pikka Pizza at 134 Infirmary Road, was rated four on September 8.
Woodhouse Pizza at 5 Market Square was rated four on September 8.
Starr’s Deli at 46-48 Langsett Road, Sheffield; rated on September 5.
Subway at Parkway Retail Park, Cricket Inn Road, rated four on September 5.
Costa Rica Pizza at 151 Hatfield House Lane, rated four on September 1.
Rated 3
Falafel King at 323 Glossop Road, was handed a rating of three on September 17.
La Noffe Handsworth Pizza takeaway at 71 Richmond Park Road was rated three on September 17.
Pizza Triangle at 955 Ecclesall Road, was given a rating of three on September 17.
Remo Coffee Bar Limited, a restaurant, cafe or canteen at 259 Fulwood Road, was given a score of three after an assessment on September 12.
Vindaloo, a takeaway at 837 Chesterfield Road, Sheffield was given a score of three on September 9.
Herrings Top Shop at 77a High Street, Mosborough, was rated three on September 8
Rated 2
Old Flavour Restaurant, a takeaway at 21 Carlisle Street was given a score of two on September 18.
Imrans Diner, a takeaway at 60-62 Wicker, was given a score of two after an assessment on September 15.
Rated 1
Flames at 302 Prince Of Wales Road, was rated one on September 17.
Mr Kebabish at 240 Gleadless Road, was handed a rating of one September 17.