Sheffield Public Notice: Traffic disruptions expected as rolling roadworks hit 400 streets over next 18 months

By Finn Smith

Reporter

Published 26th Sep 2025, 07:18 BST
Drivers could expect disruptions for more than a year, as a series of rolling road works have been announced by the council.

Expected to hit areas across Sheffield, even spreading into the city centre, there will be 395 road closures over the next year-and-a-half.

Starting on October 6, the disruptions will continue for the following 18 months as a number of works to the road network are undertaken.

Major, busy highways like Arundel Gate, Ecclesall Road and Manchester Road are all expected to be affected over this period.

Arundel Gate is one of nearly 400 roads listed for works over the next year-and-a-half. placeholder image
Arundel Gate is one of nearly 400 roads listed for works over the next year-and-a-half. | National World

Other closures will stretch into Firth Park, with streets like Longley Hall Road by Northern General Hospital listed for works.

Developers have just this week proposed introducing a temporary fire station within one of the hospital’s buildings, with plans showing that fire engines would be able to access the site via Longley Hall Road.

The works will also see loading and waiting restrictions implemented, which could well cause problems for businesses like those on West Street, which is also scheduled for works.

In a public notice released by the council on September 25 warning of these delays, they claim that access to adjacent properties will be maintained throughout.

Signage on location will direct vehicles to alternate routes, with closures only in place when signs have been installed.

While the closures have been scheduled for 18 months, this can be extended if approval is sought by the Secretary of State for Transport.

If you'd like to receive more stories like this as well as the latest news from The Star, click here to subscribe to our free daily newsletter.

The public notice continues: “While the order is in operation: it will prohibit any person from causing or permitting any vehicle to proceed or cause or permit any vehicle to wait or wait for the purposes of loading or unloading in areas of highway as described in the schedule to the order.

“Such prohibition will not apply to pedestrian and vehicular access to frontages, contractor plant and local authority and emergency services vehicles.”

For the latest public notices from your area, please visit: https://publicnoticeportal.uk/

The current schedule can be found below:

  1. ADDY STREET
  2. ADLINGTON ROAD
  3. ALDAM WAY
  4. ALGAR ROAD
  5. ALMA STREET
  6. ALPORT AVENUE
  7. ALPORT DRIVE
  8. ALPORT GROVE
  9. ALPORT PLACE
  10. ALPORT ROAD
  11. ANDOVER STREET
  12. ARMTHORPE ROAD
  13. ARNOLD AVENUE
  14. ARUNDEL GATE
  15. ASHURST DRIVE
  16. AVISFORD ROAD
  17. BACK LANE
  18. BALLIFIELD DRIVE
  19. BALLIFIELD ROAD
  20. BANKFIELD ROAD
  21. BARBER CRESCENT
  22. BARDWELL ROAD
  23. BARKBY ROAD
  24. BARNCLIFFE ROAD
  25. BARRETTA STREET
  26. BARROW ROAD
  27. BASLOW ROAD
  28. BEAUFORT ROAD
  29. BELDON ROAD
  30. BENTS ROAD
  31. BENTY LANE
  32. BEVAN WAY
  33. BIRCH AVENUE
  34. BIRKENDALE
  35. BIRKLANDS AVENUE
  36. BIRLEY MOOR AVENUE
  37. BIRLEY MOOR WAY
  38. BLAYTON ROAD
  39. BORROWDALE ROAD
  40. BOSTON STREET
  41. BOUNDARY ROAD
  42. BOWDEN WOOD CRESCENT
  43. BOWFIELD ROAD
  44. BOYNTON ROAD WEST
  45. BRADFIELD ROAD
  46. BRAEMORE ROAD
  47. BRAMALL LANE
  48. BRANDRETH ROAD
  49. BRICK STREET
  50. BRICKHOUSE LANE
  51. BRIDGE HILL
  52. BRIDGE STREET
  53. BRIGHTMORE DRIVE
  54. BROAD ELMS CLOSE
  55. BROCCO STREET
  56. BROOK HILL
  57. BROOKLANDS CRESCENT
  58. BRUCE ROAD
  59. BUCKENHAM DRIVE
  60. BUCKENHAM STREET
  61. BURNCROSS ROAD
  62. BURROWS DRIVE
  63. BUSHEY WOOD ROAD
  64. BUTTERTHWAITE ROAD
  65. CAMMELL ROAD
  66. CARDONESS DRIVE
  67. CARLISLE STREET EAST
  68. CARNARVON STREET
  69. CARR BANK LANE
  70. CARR FORGE MOUNT
  71. CARVER LANE
  72. CARVER STREET
  73. CASTLEDINE CROFT
  74. CATHERINE ROAD
  75. CAWSTON ROAD
  76. CEMETERY ROAD
  77. CHALLONER GREEN
  78. CHARLOTTE ROAD
  79. CHATHAM STREET
  80. CHORLEY DRIVE
  81. CHURCH LANE
  82. CLINTON PLACE
  83. CLOUGH ROAD
  84. CLOVER GARDENS
  85. CLUB GARDEN WALK
  86. CLUB STREET
  87. CLUN STREET
  88. COISLEY HILL
  89. COLDWELL LANE
  90. COMMERCIAL STREET
  91. CORTWORTH ROAD
  92. COTLEIGH AVENUE
  93. COTLEIGH CRESCENT
  94. COTLEIGH GARDENS
  95. COTLEIGH ROAD
  96. CRESWICK LANE
  97. CRESWICK STREET
  98. CROMFORD STREET
  99. CROOKESMOOR ROAD
  100. CROSS BURGESS STREET
  101. CROWDER ROAD
  102. CROWN PLACE
  103. DANIEL HILL
  104. DANIEL HILL STREET
  105. DEVONSHIRE ROAD
  106. DEVONSHIRE TERRACE ROAD
  107. DIXON STREET
  108. DONOVAN ROAD
  109. DORSET STREET
  110. DRANSFIELD ROAD
  111. DUCHESS ROAD
  112. DUKE STREET
  113. DURHAM ROAD
  114. DYKE VALE AVENUE
  115. DYKE VALE PLACE
  116. DYKES LANE
  117. EARL MARSHAL ROAD
  118. EAST GLADE SQUARE
  119. EAST PARADE
  120. EAST ROAD
  121. EASTERN AVENUE
  122. EASTWOOD ROAD
  123. ECCLESALL ROAD
  124. ECCLESFIELD ROAD
  125. EGERTON STREET
  126. ENDCLIFFE AVENUE
  127. ERRINGTON AVENUE
  128. EXETER PLACE
  129. EYRE STREET
  130. FAIRTHORN ROAD
  131. FARFIELD ROAD
  132. FERRARS ROAD
  133. FILEY STREET
  134. FIRSHILL CRESCENT
  135. FIRTH PARK ROAD
  136. FLAT STREET
  137. FLORA STREET
  138. FOX ROAD
  139. FURNISS AVENUE
  140. GARDEN STREET
  141. GILLEYFIELD AVENUE
  142. GILPIN LANE
  143. GLOUCESTER STREET
  144. GLOVER ROAD
  145. GODDARD HALL ROAD
  146. GRAHAM ROAD
  147. GRANGE CRESCENT
  148. GRANGE ROAD
  149. GRANVILLE STREET
  150. GREAVES STREET
  151. GREEN LANE
  152. GREENACRE WAY
  153. GREENGATE LANE
  154. GREENWOOD AVENUE
  155. GREENWOOD ROAD
  156. GREETON DRIVE
  157. GREGG HOUSE ROAD
  158. GREYSTONES HALL ROAD
  159. GRIMESTHORPE ROAD SOUTH
  160. HAGGSTONES ROAD
  161. HALFWAY DRIVE
  162. HALLAMSHIRE ROAD
  163. HANDSWORTH GRANGE CLOSE
  164. HANDSWORTH GRANGE ROAD
  165. HAROLD STREET
  166. HARVEST LANE
  167. HASTINGS ROAD
  168. HATFIELD HOUSE CROFT
  169. HAUGH LANE
  170. HEATHER LEA AVENUE
  171. HEATHER LEA PLACE
  172. HERMITAGE STREET
  173. HERRIES DRIVE
  174. HERRIES ROAD
  175. HIGH HAZELS MEAD
  176. HIGH STORRS DRIVE
  177. HIGH STREET
  178. HIGHCLIFFE ROAD
  179. HILL STREET
  180. HILL TOP CRESCENT
  181. HILLFOOT BRIDGE
  182. HINDE HOUSE LANE
  183. HINDEWOOD CLOSE
  184. HOBSON AVENUE
  185. HOLLAND STREET
  186. HOLLYBANK WAY
  187. HOMESTEAD CLOSE
  188. HOMESTEAD ROAD
  189. HOOBER ROAD
  190. HOPEDALE ROAD
  191. HORNER ROAD
  192. HORNINGLOW ROAD
  193. HOWARD ROAD
  194. HUNTLEY ROAD
  195. HYDE PARK TERRACE
  196. INFIELD LANE
  197. INFIRMARY ROAD
  198. INKERSALL DRIVE
  199. IVY PARK ROAD
  200. JERSEY ROAD
  201. JOHN STREET
  202. JUNCTION ROAD
  203. KERWIN DRIVE
  204. KERWIN ROAD
  205. KINGS COPPICE
  206. LANDSEER CLOSE
  207. LANDSEER DRIVE
  208. LANDSEER PLACE
  209. LANGSETT ROAD
  210. LEIGHTON ROAD
  211. LEPPINGS LANE
  212. LEVERTON GARDENS
  213. LINGFOOT CRESCENT
  214. LISMORE ROAD
  215. LISTER DRIVE
  216. LITTLE NORTON AVENUE
  217. LONGLEY HALL ROAD
  218. LONGLEY HALL WAY
  219. LOWEDGES CRESCENT
  220. MAGPIE GROVE
  221. MAIN ROAD
  222. MALINDA STREET
  223. MANCHESTER ROAD
  224. MANCHESTER ROAD
  225. MANSFIELD DRIVE
  226. MARGARET STREET
  227. MARGATE DRIVE
  228. MARSTONE CRESCENT
  229. MARTIN STREET
  230. MATILDA STREET
  231. MATILDA WAY
  232. MAUNCER LANE
  233. MAXWELL WAY
  234. MEADWAY DRIVE
  235. MEERSBROOK ROAD
  236. MERCIA DRIVE
  237. METHLEY CLOSE
  238. MICKLEY LANE
  239. MIDDLE HAY CLOSE
  240. MIDDLEWOOD ROAD
  241. MILLSANDS
  242. MITCHELL STREET
  243. MOLLOY PLACE
  244. MOORTHORPE WAY
  245. MOSBOROUGH PARKWAY
  246. MUSKOKA DRIVE
  247. MYRTLE ROAD
  248. NAPIER STREET
  249. NETHER SHIRE LANE
  250. NETHERGREEN ROAD
  251. NETHERTHORPE PLACE
  252. NETHERTHORPE ROAD
  253. NEWFIELD CRESCENT
  254. NEWFIELD LANE
  255. NEWMAN ROAD
  256. NORTH HILL ROAD
  257. OAKBANK COURT
  258. OAKES GREEN
  259. OAKS LANE
  260. OLD HAY CLOSE
  261. OSPREY GARDENS
  262. OTTER STREET
  263. OVEREND CLOSE
  264. OWLINGS ROAD
  265. PAGE HALL ROAD
  266. PALMER STREET
  267. PARADISE LANE
  268. PARK SQUARE
  269. PARKERS ROAD
  270. PARKHEAD CRESCENT
  271. PARKWOOD ROAD
  272. PARSONAGE STREET
  273. PAXTON LANE
  274. PEAR STREET
  275. PEMBROKE CRESCENT
  276. PENISTONE ROAD
  277. PERCY STREET
  278. PHILADELPHIA DRIVE
  279. PHILADELPHIA GARDENS
  280. PHILADELPHIA GROVE
  281. PICKARD CRESCENT
  282. PINSTONE STREET
  283. PIT LANE
  284. PITSMOOR ROAD
  285. PLOWRIGHT WAY
  286. PORTLAND COURT
  287. PORTLAND STREET
  288. PYE BANK DRIVE
  289. QUEEN MARY ROAD
  290. QUEEN VICTORIA ROAD
  291. QUEENS ROAD
  292. RANDALL PLACE
  293. RANMOOR CLIFFE ROAD
  294. RANMOOR CRESCENT
  295. RAVENSCROFT CRESCENT
  296. RAWSON STREET
  297. REAPER CRESCENT
  298. RIPLEY STREET
  299. RIVERDALE ROAD
  300. ROBERTSON DRIVE
  301. ROCHESTER ROAD
  302. ROCKINGHAM LANE
  303. ROCKINGHAM STREET
  304. ROEBUCK ROAD
  305. ROSEDALE GARDENS
  306. ROSEMARY ROAD
  307. ROWLAND STREET
  308. RUSHLEY DRIVE
  309. RUSSELL STREET
  310. SANDS CLOSE
  311. SAVAGE LANE
  312. SCRAITH WOOD DRIVE
  313. SEAGRAVE CRESCENT
  314. SELLY OAK GROVE
  315. SHALESMOOR
  316. SHARROW LANE
  317. SHEFFIELD ROAD
  318. SHERDE ROAD
  319. SHIREHALL ROAD
  320. SHOREHAM STREET
  321. SILVERDALE ROAD
  322. SMITHY MOOR LANE
  323. SOUTHEND ROAD
  324. SOUTHEY GREEN ROAD
  325. SOUTHGROVE ROAD
  326. SPENCER ROAD
  327. SPOONER ROAD
  328. SPRING CLOSE MOUNT
  329. ST ANDREWS ROAD
  330. ST PHILIP'S ROAD
  331. ST QUENTIN DRIVE
  332. ST STEPHEN'S ROAD
  333. ST STEPHEN'S WALK
  334. STATION ROAD
  335. STEPNEY STREET
  336. STOCKS HILL
  337. SUFFOLK ROAD
  338. SYCAMORE HOUSE ROAD
  339. SYDNEY ROAD
  340. TAPTON BANK,
  341. TAPTON HILL ROAD
  342. TERREY ROAD
  343. THE CAUSEWAY
  344. THE COMMON
  345. THE CROSSWAYS
  346. THE DALE
  347. THE GROVE
  348. THE MEADWAY
  349. THE QUADRANT
  350. THOMPSON HILL
  351. THORP CLOSE
  352. TODWICK ROAD
  353. TOTLEY BROOK WAY
  354. TOWNHEAD ROAD
  355. TUNWELL AVENUE
  356. TWENTYWELL LANE
  357. TWENTYWELL ROAD
  358. UNSTONE STREET
  359. UPPERTHORPE ROAD
  360. VALENTINE ROAD
  361. VENTNOR PLACE
  362. VERNON ROAD
  363. VERNON TERRACE
  364. VICTOR ROAD
  365. WAINGATE
  366. WALKLEY LANE
  367. WALKLEY ROAD
  368. WALLACE ROAD
  369. WARD STREET
  370. WARMINSTER CRESCENT
  371. WASHINGTON ROAD
  372. WATSON ROAD
  373. WEEDON STREET
  374. WELL MEADOW DRIVE
  375. WELLCARR ROAD
  376. WELLESLEY ROAD
  377. WENTWORTH AVENUE
  378. WEST STREET
  379. WESTMINSTER CRESCENT
  380. WESTON STREET
  381. WHIRLOW COURT ROAD
  382. WHIRLOW GROVE
  383. WHIRLOWDALE CRESCENT
  384. WHITEHOUSE LANE
  385. WHITHAM ROAD
  386. WILKINSON STREET
  387. WINCOBANK LANE
  388. WINTER STREET
  389. WOODHOUSE LANE
  390. WOODROVE AVENUE
  391. WOODSIDE LANE
  392. WOOFINDIN ROAD
  393. WOOLLEN LANE
  394. WOOLLEY WOOD ROAD
  395. WORCESTER ROAD
News you can trust since 1887
