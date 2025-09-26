Sheffield Public Notice: Traffic disruptions expected as rolling roadworks hit 400 streets over next 18 months
Expected to hit areas across Sheffield, even spreading into the city centre, there will be 395 road closures over the next year-and-a-half.
Starting on October 6, the disruptions will continue for the following 18 months as a number of works to the road network are undertaken.
Major, busy highways like Arundel Gate, Ecclesall Road and Manchester Road are all expected to be affected over this period.
Other closures will stretch into Firth Park, with streets like Longley Hall Road by Northern General Hospital listed for works.
Developers have just this week proposed introducing a temporary fire station within one of the hospital’s buildings, with plans showing that fire engines would be able to access the site via Longley Hall Road.
The works will also see loading and waiting restrictions implemented, which could well cause problems for businesses like those on West Street, which is also scheduled for works.
In a public notice released by the council on September 25 warning of these delays, they claim that access to adjacent properties will be maintained throughout.
Signage on location will direct vehicles to alternate routes, with closures only in place when signs have been installed.
While the closures have been scheduled for 18 months, this can be extended if approval is sought by the Secretary of State for Transport.
The public notice continues: “While the order is in operation: it will prohibit any person from causing or permitting any vehicle to proceed or cause or permit any vehicle to wait or wait for the purposes of loading or unloading in areas of highway as described in the schedule to the order.
“Such prohibition will not apply to pedestrian and vehicular access to frontages, contractor plant and local authority and emergency services vehicles.”
For the latest public notices from your area, please visit: https://publicnoticeportal.uk/
The current schedule can be found below:
- ADDY STREET
- ADLINGTON ROAD
- ALDAM WAY
- ALGAR ROAD
- ALMA STREET
- ALPORT AVENUE
- ALPORT DRIVE
- ALPORT GROVE
- ALPORT PLACE
- ALPORT ROAD
- ANDOVER STREET
- ARMTHORPE ROAD
- ARNOLD AVENUE
- ARUNDEL GATE
- ASHURST DRIVE
- AVISFORD ROAD
- BACK LANE
- BALLIFIELD DRIVE
- BALLIFIELD ROAD
- BANKFIELD ROAD
- BARBER CRESCENT
- BARDWELL ROAD
- BARKBY ROAD
- BARNCLIFFE ROAD
- BARRETTA STREET
- BARROW ROAD
- BASLOW ROAD
- BEAUFORT ROAD
- BELDON ROAD
- BENTS ROAD
- BENTY LANE
- BEVAN WAY
- BIRCH AVENUE
- BIRKENDALE
- BIRKLANDS AVENUE
- BIRLEY MOOR AVENUE
- BIRLEY MOOR WAY
- BLAYTON ROAD
- BORROWDALE ROAD
- BOSTON STREET
- BOUNDARY ROAD
- BOWDEN WOOD CRESCENT
- BOWFIELD ROAD
- BOYNTON ROAD WEST
- BRADFIELD ROAD
- BRAEMORE ROAD
- BRAMALL LANE
- BRANDRETH ROAD
- BRICK STREET
- BRICKHOUSE LANE
- BRIDGE HILL
- BRIDGE STREET
- BRIGHTMORE DRIVE
- BROAD ELMS CLOSE
- BROCCO STREET
- BROOK HILL
- BROOKLANDS CRESCENT
- BRUCE ROAD
- BUCKENHAM DRIVE
- BUCKENHAM STREET
- BURNCROSS ROAD
- BURROWS DRIVE
- BUSHEY WOOD ROAD
- BUTTERTHWAITE ROAD
- CAMMELL ROAD
- CARDONESS DRIVE
- CARLISLE STREET EAST
- CARNARVON STREET
- CARR BANK LANE
- CARR FORGE MOUNT
- CARVER LANE
- CARVER STREET
- CASTLEDINE CROFT
- CATHERINE ROAD
- CAWSTON ROAD
- CEMETERY ROAD
- CHALLONER GREEN
- CHARLOTTE ROAD
- CHATHAM STREET
- CHORLEY DRIVE
- CHURCH LANE
- CLINTON PLACE
- CLOUGH ROAD
- CLOVER GARDENS
- CLUB GARDEN WALK
- CLUB STREET
- CLUN STREET
- COISLEY HILL
- COLDWELL LANE
- COMMERCIAL STREET
- CORTWORTH ROAD
- COTLEIGH AVENUE
- COTLEIGH CRESCENT
- COTLEIGH GARDENS
- COTLEIGH ROAD
- CRESWICK LANE
- CRESWICK STREET
- CROMFORD STREET
- CROOKESMOOR ROAD
- CROSS BURGESS STREET
- CROWDER ROAD
- CROWN PLACE
- DANIEL HILL
- DANIEL HILL STREET
- DEVONSHIRE ROAD
- DEVONSHIRE TERRACE ROAD
- DIXON STREET
- DONOVAN ROAD
- DORSET STREET
- DRANSFIELD ROAD
- DUCHESS ROAD
- DUKE STREET
- DURHAM ROAD
- DYKE VALE AVENUE
- DYKE VALE PLACE
- DYKES LANE
- EARL MARSHAL ROAD
- EAST GLADE SQUARE
- EAST PARADE
- EAST ROAD
- EASTERN AVENUE
- EASTWOOD ROAD
- ECCLESALL ROAD
- ECCLESFIELD ROAD
- EGERTON STREET
- ENDCLIFFE AVENUE
- ERRINGTON AVENUE
- EXETER PLACE
- EYRE STREET
- FAIRTHORN ROAD
- FARFIELD ROAD
- FERRARS ROAD
- FILEY STREET
- FIRSHILL CRESCENT
- FIRTH PARK ROAD
- FLAT STREET
- FLORA STREET
- FOX ROAD
- FURNISS AVENUE
- GARDEN STREET
- GILLEYFIELD AVENUE
- GILPIN LANE
- GLOUCESTER STREET
- GLOVER ROAD
- GODDARD HALL ROAD
- GRAHAM ROAD
- GRANGE CRESCENT
- GRANGE ROAD
- GRANVILLE STREET
- GREAVES STREET
- GREEN LANE
- GREENACRE WAY
- GREENGATE LANE
- GREENWOOD AVENUE
- GREENWOOD ROAD
- GREETON DRIVE
- GREGG HOUSE ROAD
- GREYSTONES HALL ROAD
- GRIMESTHORPE ROAD SOUTH
- HAGGSTONES ROAD
- HALFWAY DRIVE
- HALLAMSHIRE ROAD
- HANDSWORTH GRANGE CLOSE
- HANDSWORTH GRANGE ROAD
- HAROLD STREET
- HARVEST LANE
- HASTINGS ROAD
- HATFIELD HOUSE CROFT
- HAUGH LANE
- HEATHER LEA AVENUE
- HEATHER LEA PLACE
- HERMITAGE STREET
- HERRIES DRIVE
- HERRIES ROAD
- HIGH HAZELS MEAD
- HIGH STORRS DRIVE
- HIGH STREET
- HIGHCLIFFE ROAD
- HILL STREET
- HILL TOP CRESCENT
- HILLFOOT BRIDGE
- HINDE HOUSE LANE
- HINDEWOOD CLOSE
- HOBSON AVENUE
- HOLLAND STREET
- HOLLYBANK WAY
- HOMESTEAD CLOSE
- HOMESTEAD ROAD
- HOOBER ROAD
- HOPEDALE ROAD
- HORNER ROAD
- HORNINGLOW ROAD
- HOWARD ROAD
- HUNTLEY ROAD
- HYDE PARK TERRACE
- INFIELD LANE
- INFIRMARY ROAD
- INKERSALL DRIVE
- IVY PARK ROAD
- JERSEY ROAD
- JOHN STREET
- JUNCTION ROAD
- KERWIN DRIVE
- KERWIN ROAD
- KINGS COPPICE
- LANDSEER CLOSE
- LANDSEER DRIVE
- LANDSEER PLACE
- LANGSETT ROAD
- LEIGHTON ROAD
- LEPPINGS LANE
- LEVERTON GARDENS
- LINGFOOT CRESCENT
- LISMORE ROAD
- LISTER DRIVE
- LITTLE NORTON AVENUE
- LONGLEY HALL ROAD
- LONGLEY HALL WAY
- LOWEDGES CRESCENT
- MAGPIE GROVE
- MAIN ROAD
- MALINDA STREET
- MANCHESTER ROAD
- MANCHESTER ROAD
- MANSFIELD DRIVE
- MARGARET STREET
- MARGATE DRIVE
- MARSTONE CRESCENT
- MARTIN STREET
- MATILDA STREET
- MATILDA WAY
- MAUNCER LANE
- MAXWELL WAY
- MEADWAY DRIVE
- MEERSBROOK ROAD
- MERCIA DRIVE
- METHLEY CLOSE
- MICKLEY LANE
- MIDDLE HAY CLOSE
- MIDDLEWOOD ROAD
- MILLSANDS
- MITCHELL STREET
- MOLLOY PLACE
- MOORTHORPE WAY
- MOSBOROUGH PARKWAY
- MUSKOKA DRIVE
- MYRTLE ROAD
- NAPIER STREET
- NETHER SHIRE LANE
- NETHERGREEN ROAD
- NETHERTHORPE PLACE
- NETHERTHORPE ROAD
- NEWFIELD CRESCENT
- NEWFIELD LANE
- NEWMAN ROAD
- NORTH HILL ROAD
- OAKBANK COURT
- OAKES GREEN
- OAKS LANE
- OLD HAY CLOSE
- OSPREY GARDENS
- OTTER STREET
- OVEREND CLOSE
- OWLINGS ROAD
- PAGE HALL ROAD
- PALMER STREET
- PARADISE LANE
- PARK SQUARE
- PARKERS ROAD
- PARKHEAD CRESCENT
- PARKWOOD ROAD
- PARSONAGE STREET
- PAXTON LANE
- PEAR STREET
- PEMBROKE CRESCENT
- PENISTONE ROAD
- PERCY STREET
- PHILADELPHIA DRIVE
- PHILADELPHIA GARDENS
- PHILADELPHIA GROVE
- PICKARD CRESCENT
- PINSTONE STREET
- PIT LANE
- PITSMOOR ROAD
- PLOWRIGHT WAY
- PORTLAND COURT
- PORTLAND STREET
- PYE BANK DRIVE
- QUEEN MARY ROAD
- QUEEN VICTORIA ROAD
- QUEENS ROAD
- RANDALL PLACE
- RANMOOR CLIFFE ROAD
- RANMOOR CRESCENT
- RAVENSCROFT CRESCENT
- RAWSON STREET
- REAPER CRESCENT
- RIPLEY STREET
- RIVERDALE ROAD
- ROBERTSON DRIVE
- ROCHESTER ROAD
- ROCKINGHAM LANE
- ROCKINGHAM STREET
- ROEBUCK ROAD
- ROSEDALE GARDENS
- ROSEMARY ROAD
- ROWLAND STREET
- RUSHLEY DRIVE
- RUSSELL STREET
- SANDS CLOSE
- SAVAGE LANE
- SCRAITH WOOD DRIVE
- SEAGRAVE CRESCENT
- SELLY OAK GROVE
- SHALESMOOR
- SHARROW LANE
- SHEFFIELD ROAD
- SHERDE ROAD
- SHIREHALL ROAD
- SHOREHAM STREET
- SILVERDALE ROAD
- SMITHY MOOR LANE
- SOUTHEND ROAD
- SOUTHEY GREEN ROAD
- SOUTHGROVE ROAD
- SPENCER ROAD
- SPOONER ROAD
- SPRING CLOSE MOUNT
- ST ANDREWS ROAD
- ST PHILIP'S ROAD
- ST QUENTIN DRIVE
- ST STEPHEN'S ROAD
- ST STEPHEN'S WALK
- STATION ROAD
- STEPNEY STREET
- STOCKS HILL
- SUFFOLK ROAD
- SYCAMORE HOUSE ROAD
- SYDNEY ROAD
- TAPTON BANK,
- TAPTON HILL ROAD
- TERREY ROAD
- THE CAUSEWAY
- THE COMMON
- THE CROSSWAYS
- THE DALE
- THE GROVE
- THE MEADWAY
- THE QUADRANT
- THOMPSON HILL
- THORP CLOSE
- TODWICK ROAD
- TOTLEY BROOK WAY
- TOWNHEAD ROAD
- TUNWELL AVENUE
- TWENTYWELL LANE
- TWENTYWELL ROAD
- UNSTONE STREET
- UPPERTHORPE ROAD
- VALENTINE ROAD
- VENTNOR PLACE
- VERNON ROAD
- VERNON TERRACE
- VICTOR ROAD
- WAINGATE
- WALKLEY LANE
- WALKLEY ROAD
- WALLACE ROAD
- WARD STREET
- WARMINSTER CRESCENT
- WASHINGTON ROAD
- WATSON ROAD
- WEEDON STREET
- WELL MEADOW DRIVE
- WELLCARR ROAD
- WELLESLEY ROAD
- WENTWORTH AVENUE
- WEST STREET
- WESTMINSTER CRESCENT
- WESTON STREET
- WHIRLOW COURT ROAD
- WHIRLOW GROVE
- WHIRLOWDALE CRESCENT
- WHITEHOUSE LANE
- WHITHAM ROAD
- WILKINSON STREET
- WINCOBANK LANE
- WINTER STREET
- WOODHOUSE LANE
- WOODROVE AVENUE
- WOODSIDE LANE
- WOOFINDIN ROAD
- WOOLLEN LANE
- WOOLLEY WOOD ROAD
- WORCESTER ROAD