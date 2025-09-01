Sheffield schools term times 2025/26: These are the 2025/26 term dates and holiday times for Sheffield schools

It took no time at all but the end of the summer holidays is here - here are the term dates for the upcoming school year.

We’re taking a look at the term dates for community, voluntary controlled and special schools across Sheffield the academic year starting in just a few short days.

Don’t forget to check with your school, as although the new term begins on September 2, many schools only bring children back on Wednesday or Thursday to make that first week back a bit less of a shock.

Academy, foundation and voluntary aided schools set their own term dates.

Here’s when schools go back for the 2025/26 academic year in Sheffield

Autumn term

Back to school - Monday, September 1 2025

Autumn half term

Holiday starts - Friday, October 24, 2025

Back to school - Monday, November 3, 2025

Christmas

Holiday starts - Friday, December 19, 2025

Back to school - Monday, January 5, 2025

Spring half term

Holiday starts - Friday, February 13, 2026

Back to school - Monday, February 23, 2026

Easter

Holiday starts - Friday, March 27, 2026

Back to school - Monday, April 13, 2026

Summer half term

Holiday starts - Friday, May 22, 2026

Back to school - Monday, June 1, 2026

Summer holidays

Schools break up - Monday, July 20, 2026

When are there Bank Holidays in the UK in 2026?

Bank holidays during the 2025/26 academic year fall on these days:

Bank Holiday (Good Friday) - April 3, 2026

Bank Holiday (Easter Monday) - April 6, 2026

Bank Holiday (May Day) - May 4, 2026

Bank Holiday (Spring Bank Holiday) - May 25, 2026

Bank Holiday (Summer Bank Holiday) - August 31 - 2026

