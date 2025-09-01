Sheffield schools term times 2025/26: These are the 2025/26 term dates and holiday times for Sheffield schools
We’re taking a look at the term dates for community, voluntary controlled and special schools across Sheffield the academic year starting in just a few short days.
Don’t forget to check with your school, as although the new term begins on September 2, many schools only bring children back on Wednesday or Thursday to make that first week back a bit less of a shock.
Academy, foundation and voluntary aided schools set their own term dates.
Here’s when schools go back for the 2025/26 academic year in Sheffield
Autumn term
Back to school - Monday, September 1 2025
Autumn half term
Holiday starts - Friday, October 24, 2025
Back to school - Monday, November 3, 2025
Christmas
Holiday starts - Friday, December 19, 2025
Back to school - Monday, January 5, 2025
Spring half term
Holiday starts - Friday, February 13, 2026
Back to school - Monday, February 23, 2026
Easter
Holiday starts - Friday, March 27, 2026
Back to school - Monday, April 13, 2026
Summer half term
Holiday starts - Friday, May 22, 2026
Back to school - Monday, June 1, 2026
Summer holidays
Schools break up - Monday, July 20, 2026
When are there Bank Holidays in the UK in 2026?
Bank holidays during the 2025/26 academic year fall on these days:
Bank Holiday (Good Friday) - April 3, 2026
Bank Holiday (Easter Monday) - April 6, 2026
Bank Holiday (May Day) - May 4, 2026
Bank Holiday (Spring Bank Holiday) - May 25, 2026
Bank Holiday (Summer Bank Holiday) - August 31 - 2026